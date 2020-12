Udinese, Gotti: «Noi perfetti? Non proprio ma la sofferenza è servita»

Luca Gotti parla dopo la vittoria in casa del Torino: 2-3 per la squadra friulana dopo il brivido della rimonta subita dai granata

Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara con il Torino. Ecco le sue parole.

«Noi perfetti per tutta la gara? Non proprio. Capita che facciamo un errore cercando di fare una cosa giusta. Sembrava avessimo il controllo della partita. E’ una cosa che può capitare. Il blackout è successivo, hai quel minuto che è una cosa che faccio fatica a digerire. La capacità e la bravura di tornare in vantaggio valgono la sofferenza dei 20 minuti successivi».