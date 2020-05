Udinese, Gotti: «La ripresa della serie A non è scontata»

Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti è intervenuto ai microfoni di Udinese Tonight. Ecco le sue parole sulla ripresa

«Sarà un piacere ritrovare i ragazzi in occasione del ritiro di squadra dopo uno stop così lungo. Ciò che sarà possibile fare in campo e cosa no ancora non lo sappiamo con precisione, ci adatteremo alle disposizioni delle autorità competenti. Non mi sembra comunque scontato che la ripresa degli allenamenti porterà anche alla ripartenza del campionato».