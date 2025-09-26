Udinese, infortunio per Adam Buksa: frattura allo zigomo e alle ossa nasali. Tutti i dettagli sul calciatore bianconero

L’Udinese ha reso note le condizioni di Adam Buksa, attaccante polacco classe 1996 arrivato in estate dal Lens. Durante la gara di Coppa Italia contro il Palermo, il centravanti ha subito un duro colpo al volto che lo ha costretto a lasciare il campo.

Attraverso un comunicato ufficiale, il club friulano ha spiegato che gli esami clinici hanno evidenziato la frattura dello zigomo destro e delle ossa nasali. L’attaccante sarà sottoposto a intervento chirurgico già nelle prossime ore e, secondo quanto riferito dalla società, dovrebbe tornare a disposizione in tempi relativamente brevi.

Le parole di Buksa in conferenza stampa

Nonostante l’infortunio, Buksa ha avuto modo di presentarsi ai tifosi e ai media, raccontando le sue prime settimane a Udine. L’ex Lens ha sottolineato l’importanza di avere connazionali in squadra come Rasmus Karlström, centrocampista svedese con esperienza in Polonia, e Jakub Piotrowski, centrocampista polacco e suo amico di lunga data. «Conoscere qualcuno nello spogliatoio aiuta a inserirsi più velocemente – ha spiegato – ma devo dire che qui tutti mi hanno accolto bene e c’è una bella atmosfera».

Buksa ha poi parlato delle sue caratteristiche tecniche: «In carriera mi sono sempre adattato alle richieste degli allenatori. Contro Inter e Pisa sono entrato a gara in corso con il compito di vincere i duelli aerei e tenere alta la squadra. Mi sento a mio agio in area, soprattutto quando posso ricevere cross dalle fasce o dalle retrovie. Mi piace attaccare la porta e sono flessibile, dipende dall’avversario e dalla partita».

L’intesa con i compagni d’attacco

Alla domanda su quale modulo preferisca, Buksa ha ribadito la sua duttilità: «Dipende dalla partita e dagli avversari. Non ho ancora giocato con Keinan Davis, un numero 9 molto forte fisicamente, mentre ieri ho condiviso l’attacco con Nicolò Zaniolo, appena arrivato. Nonostante il poco tempo per allenarci insieme, le cose sono andate bene. Con un’altra punta bisogna muoversi molto, con un trequartista invece si attacca di più la profondità. Io posso adattarmi».

L’Udinese perde temporaneamente un rinforzo importante per l’attacco, ma conta di riavere presto Buksa dopo l’operazione. La sua versatilità e la capacità di adattarsi a diversi sistemi di gioco lo rendono un elemento prezioso per la squadra friulana.