Udinese Lecce 3-2, partita pazza con i bianconeri che escono vincitori. Il racconto - Calcio News 24

Udinese Lecce, vittoria casalinga per i bianconeri: cronaca e highlights

L’incontro tra Udinese e Lecce ha regalato emozioni fino all’ultimo minuto, con la squadra di casa che ha conquistato tre punti fondamentali grazie a una prestazione concreta e determinata. La partita è iniziata con il Lecce molto aggressivo, capace di conquistare subito un calcio d’angolo nei primi minuti, ma l’Udinese Lecce ha preso il controllo del gioco grazie a rapidi contropiedi e a una pressione costante sugli avversari.

Al 16’ arriva il vantaggio dell’Udinese Lecce: Arthur Atta serve in verticale Jesper Karlstrom, che da posizione defilata insacca con un diagonale preciso alle spalle di Falcone. La squadra bianconera guadagna fiducia e controlla il ritmo della partita, sfiorando il raddoppio in diverse occasioni, tra cui un traversone di Zaniolo che centra la traversa.

Il secondo gol dell’Udinese Lecce arriva al 37’: ancora Atta protagonista, questa volta con un assist in velocità per Keinan Davis, che di testa non sbaglia e porta la sua squadra sul 2-0. Nonostante il Lecce provi a reagire, con Berisha e Stulic sempre pericolosi, l’Udinese Lecce mantiene compattezza e sicurezza difensiva, chiudendo la prima frazione in vantaggio.

Nel secondo tempo il Lecce aumenta la pressione, cercando di accorciare le distanze. Al 59’ Medon Berisha segna il gol che riapre il match direttamente su calcio di punizione, portando il punteggio sul 2-1. La reazione dei bianconeri non si fa attendere: al 89’ Adam Buksa realizza il 3-1 con un elegante scavetto dopo un contropiede orchestrato da Vakoun Bayo, chiudendo di fatto la partita. Nei minuti finali, Konan N’Dri sigla il definitivo 4-1 per il Lecce in contropiede, rendendo ancora più spettacolare il finale di una partita intensa e combattuta.

Durante l’Udinese Lecce ci sono stati anche diversi cambi strategici, con Di Francesco e Sottil che hanno cercato di dare freschezza alle rispettive squadre. L’Udinese Lecce si è distinta per concretezza e capacità di sfruttare le occasioni, mentre il Lecce ha mostrato velocità e determinazione, ma senza riuscire a concretizzare pienamente.

In sintesi, l’Udinese Lecce ha confermato la forza della squadra bianconera tra le mura amiche, con una prestazione convincente sia in attacco che in difesa. I protagonisti principali sono stati Karlstrom, Davis e Buksa, con Atta uomo-assist. Il Lecce esce comunque a testa alta, ma dovrà lavorare per migliorare la finalizzazione nelle prossime partite.