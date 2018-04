Udinese, Oddo sempre più lontano, ecco chi può sostituirlo

L’Udinese pensa ad esonerare Massimo Oddo e prendere un traghettatore che possa concludere la stagione, ecco i nomi più vicini alla panchina bianconera

L’Udinese sta vivendo un periodo decisamente complicato. Con il Crotone è arrivata la decima sconfitta consecutiva. E se la cura Oddo sembrava aver portato dei buoni risultati, ora il futuro dell’allenatore abruzzese è sempre più incerto. I vertici della dirigenza friulana infatti, sarebbero già al lavoro per trovare un traghettatore che porti la squadra fino al termine di questa travagliata stagione.

I principali candidati erano formalmente due. Il nome in cima alla lista apparteneva ad Andrea Stramaccioni, che però si è ben guardato dal rescindere il ricco contratto con lo Sparta Praga per accettare un incarico di un giorno. Resta invece ancora in piedi l’ipotesi di un suggestivo ritorno di Francesco Guidolin. Dopo una prima risposta negativa, Pozzo farà ancora un tentativo. Vedremo cosa accadrà, ma il destino di Oddo sembra comunque già segnato.