Udinese, Okaka: «Sono uno zingaro del calcio»

Stefano Okaka, attaccante dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della crescita fatta in carriera: le sue dichiarazioni

«Da due anni a questa parte sta andando bene. Sono sempre stato abituato a essere uno zingaro del calcio, ho cambiato tanti luoghi, tante squadre, ma tutto ha contribuito a farmi diventare quello che sono. Col calcio ho girato il mondo, è stato bellissimo. Non ho mai mollato in sedici anni, non è mai facile, devi stare sul pezzo».