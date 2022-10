Udinese, Perez vuole convincere l’Argentina per il Mondiale

Neuhen Perez sta convincendo l’Udinese in questa prima parte di stagione e vuole continuare così per guadagnarsi la convocazione per il Mondiale

Nella formidabile stagione dei bianconeri di Sottil tra le piacevoli sorprese c’è il nome dell’argentino. Tre gol per lui sin qui, uno in campionato e due in Coppa Italia. Il centrale vuole il Mondiale e sta provando a convincere l’Argentina a suon di prestazioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.