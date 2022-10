Udinese Torino, i precedenti del match della Dacia Arena – VIDEO

Udinese Torino, i precedenti e le curiosità del match che andrà in scena questo fine settimana alla Dacia Arena – VIDEO

– L’Udinese viaggia in alto e Sottil ha detto che non intende fermarsi

– I friulani sono una squadra dalle grandi rimonte in questo campionato

– Il Toro ha perso il derby e Juric ha fatto autocritica, richiamando le sue

responsabilità personali

– I granata sono in difficoltà: 1 solo punto nelle ultime 5 giornate dopo una buona

partenza

– Totale gare: 37 Vittorie Udinese 16; Pareggi 14; Vittorie Torino 7

– Ultima vittoria Udinese 2021-22 2-0 93 Molina, 97 Pussetto rig. (entrambi i gol

vengono siglati nei minuti di recupero)

– Ultimo pareggio: 2018-19 1-1 28 De Paul, 49 Meité (in gol due giocatori che che

non fanno più parte delle due squadre)

– Ultima vittoria Torino 2020-21 0-1 61 Belotti rig. (oltre al gol del Gallo, decisive le

parate di Sirigu)

– Memorabile: 2019-20 1-0 42 Okaka (Gara decisa da un colpo di testa del

centravanti che oggi gioca in Turchia, nel Basaksehir)