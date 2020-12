Udinese, Pussetto: «Posso e devo fare meglio, però la strada è quella giusta»

Ignacio Pussetto, attaccante dell’Udinese, ha parlato sulle pagine de Il Gazzettino facendo un bilancio della stagione bianconera

«Non nego di essere soddisfatto, pur restando consapevole che comunque i bilanci si fanno alla fine. Posso e deve fare meglio, però la strada è quella giusta e sta a me non smarrirla. È molto importante, questo finale del 2020, che fortunatamente affronteremo con la rosa quasi al completo. Si giocherà ogni tre giorni e servirà l’aiuto di tutti. È chiaro che vogliamo migliorare la posizione: io sono fiducioso, pur tenendo conto che basta niente per cadere. Quindi dovremo evidenziare tutte le nostre qualità caratteriali, atletiche, tecniche e tattiche. In ogni caso è giusto rimarcare che l’Udinese è squadra forte. Dobbiamo pensare che possiamo approdare alla settima-ottava posizione, per cui ci sta anche l’obiettivo di tornare in Europa»