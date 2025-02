Udinese, buone notizie per Runjaic: rientro sempre più vicino per una pedina fondamentale per i bianconeri

Contro il Lecce Kosta Runjaic potrà contare su Davis che ha smaltito l’influenza e potrebbe tornare subito in campo

Per la prossima sfida dell’Udinese contro il Lecce, l’allenatore dei bainconeri Kosta Runjaic ritroverà un giocatore molto importante. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, è tornato ad allenarsi in gruppo Keinan Davis, che ha smaltito l’influenza che lo aveva tenuto ai box per la partita contro l’Empoli.

Davis, ai box per l’influenza, non è potuto partire con la squadra nella trasferta di Empoli. Nonostante l’assenza dell’inglese, la squadra di Runjaic è riuscita a portare a casa i tre punti grazie alla doppietta di Ekkelenkamp e al gol di Thauvin. Il rientro dell’attaccante classe ’98 è sempre più vicino.