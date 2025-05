Udinese, Runjaic: «Futuro? Il contratto è chiaro, ma una cosa mi ha infastidito. Sanchez? Le aspettative erano sbagliate…»

Le parole di Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, sul suo futuro con il club bianconero in Serie A. Tutti i dettagli in merito

Kosta Runjaic ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione e del suo futuro con l’Udinese.

FUTURO – «Ho ancora un anno di contratto e non ho intenzione di andare via».

STAGIONE – «Essersi salvati già a marzo è stato positivo, ma siamo tutti infastiditi per non aver tenuto lo stesso livello nelle ultime dieci partite. Diverse cose si sono combinate: infortuni agli attaccanti di punta, risultati anomali come lo 0-1 con il Verona, la spinta negativa che si crea quando una squadra inizia a perdere. Sono allenatore da 20 anni e non mi era mai successo di perdere cinque partite di fila».

THAUVIN – «Prima della stagione ho deciso di nominarlo capitano. Sapevo che avrebbe potuto fare la differenza. Florian è un calciatore meraviglioso, tecnicamente abile sia nei passaggi che nei dribbling, sa come agire in ogni situazione. Nelle ultime settimane, non solo siamo stati senza Thauvin, ma anche Davis e, a volte, Lucca, il che ci ha privato delle opzioni offensive più importanti. Quindi non c’è da stupirsi che abbiamo faticato a segnare».

PROBLEMI CON SANCHEZ – «Le aspettative dei tifosi erano molto alte, perché tutti avevano in mente il giovane Alexis Sanchez, che 15 anni fa è diventato un giocatore di livello mondiale. Ma queste aspettative erano realistiche? Lui si trova in una fase diversa della sua carriera e un infortunio precoce ha reso la stagione estremamente difficile. Quindi purtroppo quest’anno non è stato in grado di giocare da protagonista. Sul prossimo anno ancora non possiamo dire niente. Credo che lui debba prima capire quale ruolo vede per sé».