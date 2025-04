Sanchez contro Runjaic! La frecciatina dell'attaccante bianconero sui social: «Quando lui non ti vede...» - Calcio News 24

Sanchez, rottura totale con l’Udinese: frecciatina all’allenatore Runjaic dopo l’ennesima partita in panchina nonostante il momento della squadra

Rottura totale tra Sanchez e l’Udinese, soprattutto dopo l’ennesima partita in panchina a guardare i suoi compagni giocare. A fronte di ciò, l’ex attaccante dell’Inter ha voluto esprimersi così con una storia su Instagram andando direttamente contro l’allenatore Runjaic viste le polemiche.

LE PAROLE SUI SOCIAL – «Anche se gli altri non ti vedono, sii professionale per la squadra, i tuoi compagni e per il club».