Udinese, Runjaic prima del match con l’Atalanta: «Zaniolo e Davis sono giocatori fantastici. Nicolò in Nazionale? Mister Gattuso…»

Kosta Runjaic ha parlato a Dazn prima di Atalanta Udinese. Le dichiarazioni del tecnico dei friulani.
PAROLE – «Sono curioso di vedere la prestazione dei nostri giocatori e di cosa può dare Mlacic dal 1′. Zaniolo e Davis sono giocatori fantastici, siamo felici di averli a disposizione e per me lavorano al meglio in coppia sul campo e in allenamento, loro sono una coppia fantastica”.
ZANIOLO IN NAZIONALE – «Non saprei, lascio la decisione a mister Gattuso: Nicolò ha ancora tre partite prima del Playoff e oggi può dimostrare, con una buona prestazione, di essere pronto, ora sta bene».
