Udinese, Silvestri: «Europa? Quello che ci siamo messi in testa è di non guardare la classifica»

Marco Silvestri, portiere dell’Udinese, ha parlato poco prima dell’inizio del match del campionato di Serie A contro la Sampdoria

Marco Silvestri, portiere dell’Udinese, ha parlato a DAZN.

PAROLE – «Il ritiro è stato visto più come un momento di riflessione della squadra. Non si può parlare di ritiro punitivo in questo caso. Ma con grande umiltà e intelligenza ci siamo messi in questa settimana a capire cosa abbiamo perso e come ritrovarlo. È stato utile ed era la cosa che dovevamo fare. Europa? Noi quello che ci siamo messi in testa è di non guardare la classifica e pensare alla singola partita. Nonostante dieci partite senza vittorie siamo in una buona posizione. Pensiamo solo alla partita di oggi».