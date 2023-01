Udinese, Sottil: «Restiamo calmi e lucidi, la classifica parla per noi»

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato in vista del match contro il Bologna. Le dichiarazioni del tecnico bianconero

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza del match contro il Bologna.

CONDIZIONE – «I ragazzi hanno lavorato bene, con grande applicazione e serenità, quella che serve a rimanere lucidi e migliorare allo stesso tempo. Una buona settimana per noi».

LA VITTORIA CHE MANCA – «Siamo tutti consapevoli che non si vince da un po’ di tempo, è evidente, però dobbiamo restare calmi e lucidi perchè siamo comunque ottavi e con 25 punti contri i 17 dello scorso anno. Abbiamo sempre fatto la prestazione e siamo sempre stati all’altezza. Potevamo avere qualche punto in più ma a questi livelli le partite non sono facili. Vincere a tutti i costi nel calcio è un ragionamento che non fila. Siamo consapevoli, tutti, che domani dovremo entrare in campo con le caratteristiche della nostra identità e sfoderare una prestazione da Udinese, ma avere allo stesso tempo ordine tattico e lucidità».

BOLOGNA – «Tutte le rose sono composte da grandi professionisti in ogni squadra, giocatori e staff e sapranno sostituire gli assenti. Non deve essere un alibi per noi, dobbiamo rimanere concentrati perché è una partita insidiosa, contro una squadra ben organizzata con attaccanti esterni molto veloci e pungenti. Dobbiamo difenderci con ordine, sapendo di avere delle armi per poter fare male».