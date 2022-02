Udinese, Walace: «Con l’atteggiamento giusto dobbiamo andare a giocare a Milano»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Walace, centrocampista dell’Udinese, si è così espresso ai canali ufficiali del club dopo la sfida contro la Lazio e in vista di quella contro il Milan:

«Abbiamo subito un goal che non meritavamo ma sono cose che capitano nel calcio. Abbiamo giocato una grande partita, con un atteggiamento altissimo ed è con questa grinta che dobbiamo andare a Milano per fare punti. Tucu è un giocatore di livello altissimo e abbiamo bisogno della sua presenza. La qualità della squadra con lui in campo si alza. Dobbiamo continuare per questa squadra, sia in partita sia in allenamento»