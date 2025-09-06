Zaniolo e quella rinascita che l'Udinese può garantirgli (se sarà all'altezza della situazione) - Calcio News 24

Udinese e Zaniolo, una sfida per rinascere: l’occasione giusta al momento giusto

Il nuovo numero 10 dell’Udinese, Nicolò Zaniolo, è pronto a giocarsi una delle ultime grandi occasioni della sua carriera. Considerato fino a pochi anni fa uno dei talenti più puri del calcio italiano, insieme a Federico Chiesa, il fantasista ha vissuto una parabola complessa, segnata da due gravi infortuni al ginocchio e da alcune scelte discutibili fuori dal campo. Ora, però, a 26 anni, è arrivato a Udine, forse la piazza ideale per rilanciarsi senza pressioni e con la giusta attenzione.

Zaniolo sa bene che questa avventura all’Udinese potrebbe rappresentare la svolta. Lo ha detto chiaramente nelle sue prime dichiarazioni da giocatore bianconero: «Tutto passa dal rendimento in campo». Senza alibi, con la testa solo sul pallone, Zaniolo ha la possibilità di ripartire da una società che, nel tempo, ha saputo valorizzare tanti giocatori caduti nel dimenticatoio. I casi di Causio, Amoroso e soprattutto De Paul insegnano.

I problemi fisici hanno segnato pesantemente la carriera di Zaniolo. Il primo infortunio al ginocchio è arrivato nel gennaio 2020 durante un Roma-Juventus. Tornato dopo sei mesi, un nuovo crac con la Nazionale ha interrotto di nuovo il suo cammino. Nonostante tutto, è riuscito a vivere momenti importanti, come la vittoria della Conference League con la Roma e l’esperienza europea, culminata con la rete decisiva a Tirana.

Dopo Roma, il passaggio al Galatasaray, le esperienze altalenanti in Premier con l’Aston Villa e in Serie A con Atalanta e Fiorentina non hanno lasciato il segno. Ora, la Udinese gli offre una nuova opportunità. Gattuso, che lo ha voluto fortemente, crede nel suo potenziale e spera di riportarlo ai livelli che avevano impressionato il calcio italiano e non solo.

Anche la Nazionale è un obiettivo concreto. Con 19 presenze e 2 reti in azzurro, Zaniolo non ha mai nascosto il desiderio di tornare protagonista. Ma la concorrenza è alta: Politano, Zaccagni, Maldini. Per spuntarla, dovrà dimostrare di meritare spazio con prestazioni convincenti. Il gol segnato alla Udinese nel 2019 da avversario ora è un lontano ricordo: servono nuove reti, nuove certezze e una nuova versione di sé.

E forse, proprio Udine può essere il luogo giusto per ritrovare sé stesso e rilanciare una carriera che merita un capitolo diverso.