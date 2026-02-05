Uefa, Epstein svela: «Non prevedo grandi cambiamenti nelle competizioni»

Uefa, Epstein non ha dubbi e rivela: «Non prevedo grandi cambiamenti nelle competizioni». Le dichiarazioni

Guy-Laurent Epstein, Marketing Director della UEFA, è intervenuto durante un panel alla SPOBIS Conference di Amburgo: “Non siamo arrivati al nuovo format per un processo di marketing. È stato un processo sportivo per migliorare la competizione – le parole riportate da Calcio e Finanza – L’autenticità è fondamentale.

Nel calcio abbiamo il lusso di essere estremamente autentici, ma deve rimanere così. Alcuni nuovi formati faticano a trovare il loro posto. Un elemento chiave per i nostri broadcaster era ridurre il gap tra metà dicembre e metà febbraio, dove nei formati precedenti non c’erano gare. Se aumenti il numero di giornate di gara come richiesto dal lato sportivo e dai club, dagli allenatori, dai giocatori per avere più partite internazionali, perché oggi sono probabilmente il graal del calcio, devi creare un calendario che si adatti a questo numero di partite.

Champions fuori dall’Europa? Abbiamo identificato che c’era una finestra in un periodo in cui prima non c’erano partite. Quindi la priorità rimane lo sport, ma soddisfiamo le esigenze commerciali insieme allo sviluppo sportivo. Non possiamo spostare le partite in fusi orari che non sono rilevanti per i tifosi europei. Le partite sono giocate in Europa e nei giorni feriali. Non puoi giocare alle due del pomeriggio in uno stadio vuoto. Sarebbe, sbagliato per i giocatori, per i club, per le nazionali, per i tifosi, quindi non toccheremo gli orari di calcio d’inizio. Non prevedo grandi cambiamenti nelle competizioni UEFA”.

