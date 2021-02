Marco Rose sarà il nuovo allenatore del Borussia Dortmund. Il tecnico lascerà il Borussia Monchengladbach al termine di questa stagione, rende noto l’account ufficiale dei Fohlen.

ℹ️ Marco #Rose has opted to leave Gladbach at the end of the season and join Borussia Dortmund.#DieFohlen pic.twitter.com/sSDDU679gO

— Gladbach (@borussia_en) February 15, 2021