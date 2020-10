UFFICIALE Cerci riparte dalla Serie C: triennale con l’Arezzo

Alessio Cerci ripartirà dalla Serie C: l’ex Toro ha firmato un triennale con l’Arezzo. Il comunicato del club toscano

«La S.S. Arezzo è felice ed orgogliosa di annunciare che Alessio Cerci è un nuovo calciatore del Cavallino.

Il DS Giuseppe Di Bari ha dichiarato: «Complice anche la defezione momentanea di Belloni, si è venuta a creare una situazione che ci ha consentito di inerire in rosa un calciatore con un grande spirito di rivalsa come Alessio. Siamo consapevoli che ci giochiamo una carta importante con un calciatore che ha voglia di rimettersi in gioco e che va a rinforzare un reparto d’attacco già importante. È la nostra ciliegina sulla torta»

Alessio Cerci ha dichiarato: «Sono carico e motivato per questa stimolante avventura. Ho voglia di dimostrare ancora il mio valore come calciatore e credo che Arezzo sia la piazza giusta per fare bene. Non vedo l’ora di iniziare e di mettermi a disposizione del mister e dei miei compagni. Forza Arezzo!»

Cerci indosserà la maglia numero 11.»