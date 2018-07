Federico Di Francesco si trasferisce ufficialmente a Sassuolo e in contemporanea il Bologna accoglie Diego Falcinelli

Bologna e Sassuolo hanno concluso un’importante operazione di mercato. Federico Di Francesco si trasferisce ufficialmente nel club di Giorgio Squinzi mentre Diego Falcinelli effettua il percorso inverso accasandosi in rossoblu. Lo scambio è diventato effettivo a seguito delle visite mediche sostenute oggi da entrambi giocatori con le nuove squadre. Di Francesco (1 gol in 24 presenze in Serie A nella stagione appena conclusa) si trasferisce nel club che ha lanciato il padre Eusebio, oggi allenatore della Roma. Il 27enne Falcinelli grazie alla sua duttilità sarà certamente utile al nuovo tecnico Filippo Inzaghi. L’attaccante ha trascorso le ultime stagioni in prestito a Perugia, Crotone e Fiorentina. Nell’ultimo campionato Falcinelli ha segnato 2 gol con la maglia del Sassuolo e ha raccolto 12 presenze senza reti a Firenze.