UFFICIALE Pescara Entella rinviata causa Covid: il comunicato

Pescara Entella, in Serie B, è stata rinviata al prossimo 27 aprile: ecco il comunicato della Lega sulla decisione causa Covid

Pescara-Entella subisce la sorte di tante gare in Serie B: ufficiale il rinvio della gara, come comunicato dalla Lega B.

«In seguito alla richiesta della società abruzzese in conformità al regolamento antiCovid

Pescara-Virtus Entella, gara della 34a giornata prevista in calendario per sabato 17 aprile alle ore 14, è stata rinviata a martedì 27 aprile dopo l’istanza presentata dalla società Delfino Pescara 1936 in conformità a quanto previsto dall’art. 3.1 del Comunicato LNPB n. 29 del 13 ottobre 2020 circa le disposizioni e la gestione dei casi di positività Covid e rinvio gare».