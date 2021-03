UFFICIALE Rennes, si dimette il tecnico Julien Stephan: il comunicato

Il Rennes comunica le dimissioni di Julien Stephan: ecco la nota del club sulla decisione del tecnico che lascia dopo dei grandi risultati

Il Rennes comunica le dimissioni di Julien Stephan. Ecco la nota ufficiale del club.

«Questa mattina lo Stade Rennais FC ha preso atto delle dimissioni del suo allenatore Julien Stéphan. Il club ringrazia Julien per questi nove anni trascorsi con il “Rouge et Noir” e per tutti gli eccezionali risultati ottenuti alla guida della squadra professionistica (qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, vittoria nella Coupe de Francia e finalista al Champions Trophy nel 2019, qualificazione alla fase a gironi di Champions League nel 2020). Tutta la società gli augura il meglio per il resto della sua carriera e lo ringrazia ancora per il suo totale coinvolgimento in tutti questi anni. Philippe Bizeul, assistente di Julien Stéphan e titolare del BEPF, fungerà da interim dalla sessione di questa mattina».