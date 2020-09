UFFICIALE Schalke 04, Baum è il nuovo allenatore

Lo Schalke 04 ha ufficializzato Manuel Baum come nuovo allenatore

Dopo aver esonerato nei giorni scorsi Dario Wagner, lo Schalke 04 ha annunciato il nuovo allenatore della Prima Squadra. Si tratta di Manuel Baum, ex commissario tecnico della formazione Under 18 tedesca, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022.

«Sono veramente felice. Questo club mi emoziona. So quale responsabilità ho verso la società e i tifosi. Per me è importante lasciare da parte i problemi e affrontare le soluzioni. La squadra ha molto più potenziale di quanto mostrato». Le prime parole di Baum.