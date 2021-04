Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 11.22 – Ronaldo può lasciare senza Champions – Una Juventus senza Champions League nella stagione 2021/22 significherebbe con ogni probabilità dire addio a Cristiano Ronaldo. Tuttosport spiega come un mancato approdo dei bianconeri all’Europa che conta favorirebbe il divorzio dall’astro portoghese. Sia per una questione economica sia per un discorso di ambizioni personali di Ronaldo.

Ore 10.45 – Una Pasqua di solidarietà – La Sampdoria non ha voluto rinunciare come ogni anno alla consegna delle uova di Pasqua ai bambini del Gaslini.

Ore 10.15 – Juventus, torna Allegri? – Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri hanno visto il derby insieme: la ricostruzione di quanto sarebbe avvenuto nella giornata di ieri.

Ore 9.32 – Milan, questione rinnovi – La qualificazione in Champions League ancora in bilico complica oppure blocca ogni discorso di rinnovo in casa Milan. I dettagli

Ore 8.55 – De Laurentiis è felice – Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis continua a far sentire il suo appoggio alla squadra e al tecnico Gennaro Gattuso in vista della gara di mercoledì con la Juventus. Come riferito da Gazzetta dello Sport, ieri De Laurentiis si è complimentato con la squadra per aver battuto il Crotone e aver ottenuto la sua quinta vittoria consecutiva. Ora la concentrazione è rivolta alla gara dello Stadium.

Ore 8.12 – Ronaldo non andava espulso – L’arbitro Massimiliano Irrati è stato ospite della Domenica Sportiva ed è tornato sull’episodio del colpo al volto inflitto da Cristiano Ronaldo ad Alessio Cragno in Cagliari-Juventus: «È stata fatta una valutazione sul campo da parte dell’arbitro anche dalla reazione dei calciatori, nessuno aveva protestato perché lo scontro era stato percepito come un contrasto di gioco. È chiaro che poi se ci si sofferma sull’immagine rivista a frame rallentati cambia il discorso e la percezione. Non volevo dire che i giocatori sono stati educati, probabilmente tutti in campo avrebbero avuto la stessa percezione di uno scontro fortuito. Al VAR c’è comunque un arbitro che credo abbia fatto una valutazione più da campo che da televisione o da VAR e per questo ha deciso di sottoscrivere la decisione dell’arbitro».

Ore 8.02 – Roma, i punto sugli infortunati – Secondo quanto riferito da Il Tempo, oggi si valuteranno le condizioni di Henrikh Mkhitaryan in vista dell’impegno della Roma in Europa League contro l’Ajax. Una sua convocazione viene definita poco probabile. Resta in dubbio anche Chris Smalling, out contro il Sassuolo e al momento destinato ad un’esclusione anche giovedì sera.