Milan, i rinnovi di contratto preoccupano: passa tutto dalla Champions

La qualificazione in Champions League ancora in bilico complica oppure blocca ogni discorso di rinnovo in casa Milan. Lo segnala Repubblica evidenziando che il quarto posto porterebbe con sé un incasso minimo garantito di 50 milioni.

I casi più spinosi sono ovviamente quelli di Donnarumma e Romagnoli ma la dirigenza rossonera deve soddisfare le nuove richieste salariali di Çalhanoglu e Kessié. In questo senso, se Ibrahimovic dovesse firmare il nuovo accordo potrebbe fare da traino per i suoi compagni.