Ore 1034 – Udinese, operazione al ginocchio per Deulofeu – L’attaccante dell’Udinese Gerard Deulofeu ha annunciato su Instagram che dovrà sottoporsi ad un’operazione chirurgica al ginocchio. Il giocatore, come riferito da UdineseBlog, oggi sarà in Spagna per sottoporsi ad artroscopia diagnostica.

Ore 10.03 – Pericolo squalifica per Gigio – Non solo Ibrahimovic, anche Gianluigi Donnarumma rischia di essere sanzionato dopo le parole rivolte a Maresca. La situazione

Ore 9.44 – Milan, pronto il ricorso – Il Milan è pronto a ricorrere in appello qualora la squalifica nei confronti di Zlatan Ibrahimovic per l’espulsione rimediata contro il Parma fosse di due o più giornate. Lo segnala Corriere della Sera sottolineando che i rossoneri presenteranno anche delle prove audio. La decisione è attesa per domani e l’impressione, ad ogni modo, è che si vada verso uno stop di una giornata con lo svedese che non giocherà contro il Genoa.

Ore 9.12 – Genoa, ansia Zappacosta – In casa Genoa si respira preoccupazione per l’infortunio muscolare accusato da Davide Zappacosta. I dettagli

Ore 8.40 – Colpo di scena Ronaldo – Al termine della partita contro il Genoa, Cristiano Ronaldo ha lancia via la maglia bianconera. Sembrava un gesto di stizza, ma ci sarebbe un altro motivo

Ore 8.22 – Backout Dazn – La Lega Serie A ha inviato a Dazn una lettera al termine di Inter-Cagliari per ottenere rassicurazioni. I dettagli

Ore 8.02 – L’amarezza di Pradé – Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato ai microfoni del sito ufficiale viola dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta. Le sue parole

Ore 7.30 – La corsa Champions – La giornata numero 30 della Serie A si rivela un unicum assoluto in questa stagione: le sette big vincono tutte insieme appassionatamente. LEGGI L’EDITORIALE