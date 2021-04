Genoa, infortunio Zappacosta: le sensazioni in attesa degli esami

In casa Genoa si respira preoccupazione per l’infortunio muscolare accusato da Davide Zappacosta. I dettagli

In attesa degli esami strumentali, in casa Genoa si respira preoccupazione per l’infortunio muscolare accusato da Davide Zappacosta contro la Juventus.

L’impressione, come riporta PrimoCanale, è che si tratta qualcosa di serio e che lo stop possa essere più lungo di quanto preventivato. Tradotto, oltre alla gara con il Milan, Zappacosta potrebbe saltare le sfide contro Benevento e Spezia.