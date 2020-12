Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.

Ore 19.30 – Cagliari, ecco Nainggolan – Il centrocampista belga è atterrato all’aeroporto di Cagliari. Clicca qui per leggere le sue parole.

Ore 19.15 – Fiorentina, Commisso punge Nedved – Il presidente della Fiorentina è tornato sulla vittoria della viola contro la Juventus: leggi la stoccata di Commisso a Nedved.

Ore 18.30 – Cristiano Ronaldo dubbioso sul suo futuro – Il portoghese ha parlato a margine della premiazione del Golden Foot. Clicca qui per le sue parole sul futuro

Ore 18.00 – Bologna, il report dell’allenamento – Il Bologna è tornato ad allenarsi in vista del match contro la Fiorentina. Clicca qui per leggere il report.

Ore 17.30 – Le parole di Tommasi – L’ex presidente dell’AIC ha commentato alcuni temi caldi della stagione. Clicca qui per le sue parole.

Ore 17.00 – Crotone, parla Golemic – Il difensore del Crotone ha parlato in vista del match di campionato contro l’Inter. Le sue parole.

Ore 16.00 – Juve, la carica di Bentancur – Il centrocampista uruguaiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport della lotta scudetto. Le sue parole.

Ore 15.00 – Roma, buona notizia per Fonseca – Javier Pastore è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo giallorosso. Il report.

Ore 13.45 – Napoli, domani torna Osimhen – Osimhen domani torna a Napoli. Rientro non immediato dopo l’infortunio alla spalla ma Osimhen punta la gara di Supercoppa contro la Juventus, una partita sicuramente ricca di significati, per vestire di nuovo la numero 9 azzurra.

Ore 13.15 – Benevento, Inzaghi a tutto tondo – Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del 2020 della sua squadra ed ha tirato un bilancio dell’annata, tra Scudetto e salvezza. LE SUE PAROLE

Ore 12.30 – Cagliari, le prime parole di Nainggolan – Radja Nainggolan torna al Cagliari. Ecco le sue prime parole intercettato a Villa Stuart per le visite mediche: «Sono contento di tornare al Cagliari. Inter? Non ho avuto la possibilità ma mi sono messo a disposizione».

Ore 12.00 – Sampdoria, Bereszynski verso il recupero: le possibili date del rientro – Il terzino polacco continua il suo iter di recupero dall’infortunio a Bogliasco, provando a bruciare le tappe. Il calciatore classe 1992 ha messo nel mirino la sfida, in programma il 6 gennaio, contro l’Inter e in caso di mancato recupero per i nerazzurri si punta alla trasferta contro lo Spezia.

Ore 11.00 – Udinese, Marino parla di De Paul – Il direttore generale dell’Udinese, Pierpaolo Marino, è stato intervistato da Tuttosport. Ecco le sue parole su Rodrigo De Paul, obiettivo di mercato di tante squadre in Serie A. LE SUE PAROLE

Ore 10.00 – Inter, il sostituto di Nainggolan è in casa – A prendere il posto del belga sarà, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Matias Vecino. Un rinforzo “casalingo”, con l’uruguaiano che sta recuperando ed è ormai pronto a tornare in rosa a pieno regime.

Ore 9.20 – Serie A, i veterani al comando. Ibra e i suoi fratelli dominano il campionato – Gli over 35 si sono presi il campionato, a suon di gol e prestazioni di alto livello. La media si è alzata e loro fanno ancora la differenza. L’analisi

Ore 9.00 – Sampdoria, Silva: «Qui per tornare ad alti livelli» – Adrien Silva, centrocampista della Sampdoria, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sua scelta di trasferirsi in blucerchiato: «Credo che sia stata una concomitanza di più fattori. Non solo per il mister, anche se una delle mie priorità era quella di trovare un club il cui tecnico mi volesse con entusiasmo, convinto che io potessi aggiungere qualcosa alla squadra. La storia del Leicester appartiene al passato. Prima di dire sì alla Sampdoria, ho parlato con Bruno Fernandes, Bruno Alves e pure Veloso. Tutti e tre conoscono bene questo Paese, mi hanno spiegato Quanto sia competitiva la A. Era ciò di cui avevo bisogno per tornare ad alti livelli e pronto per la nazionale».

Ore 8.30 – De Vrij: «Abbiamo un vantaggio in campionato» – Il difensore dell’Inter Stefan de Vrij ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche della lotta scudetto: «Tutte le parole sono ammesse nel mio vocabolario, anche “scudetto” (ride, ndr). Ma come è inutile guardare troppo al passato, è inutile anche guardare troppo in avanti. Ora siamo lassù e lassù vogliamo arrivare alla fine. Come riuscirci? Vincendo ogni partita, a cominciare dalla prossima. Avremmo voluto proseguire in Europa, ma ora cercheremo di fare bene in Coppa e campionato: il fatto di poterci concentrare solo su questo può diventare un vantaggio, ma dipenderà solo e soltanto da noi». L’intervista