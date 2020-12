Roma, buone notizie per Fonseca: Pastore torna in gruppo

Penultima seduta del 2020 per la Roma di Paulo Fonseca: Javier Pastore è tornato ad allenarsi in gruppo con i compagni

Penultima seduta del 2020 per la Roma di Paulo Fonseca. Oggi a Trigoria tre giocatori si sono allenati a parte: Mirante, Spinazzola e Zaniolo, mentre il resto del gruppo s’è diviso tra palestra e campo.

La buona notizia per mister Fonseca è il ritorno in squadra di Javier Pastore, che ha saltato per infortunio la prima parte di stagione e quest’oggi ha regolarmente svolto allenamento con i compagni.