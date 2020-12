Zaniolo e l’addio all’Inter: «In quel momento non ero pronto»

Nicolò Zaniolo ha parlato del suo addio all’Inter

Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, nella lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche del suo addio all’Inter nell’ambito della trattativa per portare in nerazzurro Radja Nainggolan.

«L’Inter penso abbia sempre bisogno di giocatori già pronti, già formati e io magari in quel momento non lo ero. Sono state scelte loro, li ringrazio perché poi, cedendomi alla Roma, mi hanno fatto arrivare in una città splendida come questa e in una società solida. Giocare qui è bellissimo, per i tifosi, per la città. Sono felicissimo di essere in giallorosso».