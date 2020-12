Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.

Ore 9:55 – Aggiornamenti sul Papu – Proseguono le manovre diplomatiche in casa Atalanta per ricucire lo strappo creatosi fra il Papu Gomez e il tecnico Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la dirigenza in questi giorni cercherà di mediare fra il capitano e l’allenatore per provare a far rientrare il caso. Se l’intervento diplomatico non dovesse funzionare, Gomez verrà ceduto nel corso della prossima sessione di mercato ma non a zero come vorrebbe l’argentino ma per una cifra che si aggirerà fra gli 8 e i 10 milioni di euro, ovvero la valutazione del giocatore da parte della società bergamasca.

Ore 9:12 – Juventus, parla de Ligt – Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, ha rilasciato una bella intervista a The Athletic: «È una grande sfida per un difensore mettersi alla prova in Italia da non italiano. Personalmente mi piacciono molto le sfide e ho pensato che la Serie A fosse il campionato migliore per me: non mi sono mai pentito della scelta e sono contento». Qui la versione completa.

Ore 08:55 – La situazione di Scamacca – Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Genoa potrebbe liberare Gianluca Scamacca nel corso della prossima sessione di mercato. L’attaccante è in prestito dal Sassuolo ma è un profilo che piace molto al Milan, alla ricerca di un attaccante. Se Scamacca dovesse lasciare i rossoblu, il Genoa tornerebbe sul mercato per cercare un rinforzo e il primo nome sulla lista è quello di Sam Lemmers che al momento all’Atalanta non sta trovando molto spazio.

Ore 08.12 – Vidal tra Scudetto e Champions League – Arturo Vidal ha rilasciato un’intervista a Sky Sport che verrà trasmessa integralmente nella giornata di oggi ma di cui sono stati svelati alcuni spezzoni. Il centrocampista dell’Inter ha parlato dell’eliminazione in Champions League e del vero obiettivo della squadra di Antonio Conte: lo Scudetto. Ecco le sue parole.