Un tifoso del Padova a Mirabelli: «Ma che c***o di squadra hai fatto?»

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan e oggi ds del Padova, ha avuto uno scontro verbale (ma non solo) con un tifoso biancorosso durante la sfida terminata 1-1 contro la Juventus Next Gen.

Il supporter del Padova, secondo Il Gazzettino avrebbe esclamato a gran voce verso il dirigente: «Ma che c***o di squadra hai fatto?». Il ds avrebbe reagito spintonando il tifoso e, secondo il quotidiano, sarebbe partito un “colpo proibito”, forse addirittura un pugno.