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Calcio Estero

Union Berlino, è storia! Ecco Marie-Louise Eta: è la prima allenatrice di sempre in Bundesliga! La decisione

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2 giorni ago

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Union Berlino, è storia! Ecco Marie-Louise Eta: è la prima allenatrice di sempre in Bundesliga! La decisione del club dopo l’esonero di Baumgart

L’Union Berlino ha preso una decisione destinata a entrare nella storia della Bundesliga. Dopo l’esonero dell’allenatore tedesco Steffen Baumgart, arrivato in seguito alla sconfitta per 3-1 sul campo dell’Heidenheim, il club tedesco ha affidato la panchina della prima squadra a Marie-Louise Eta fino al termine della stagione. La notizia è stata confermata da fonti internazionali nelle ultime ore, tra cui Fabrizio Romano su X.

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Per Eta, 34 anni, si tratta di un traguardo storico: diventa infatti la prima donna a guidare una squadra maschile in Bundesliga. In passato aveva già aperto una strada importante nel calcio tedesco, diventando la prima allenatrice assistente nella massima serie. Adesso, invece, avrà il compito di accompagnare l’Union Berlino nelle ultime gare di campionato, con l’obiettivo di chiudere al meglio la stagione e mettere in sicurezza la permanenza in categoria.

La scelta dell’Union rappresenta quindi una svolta di grande valore non solo tecnico, ma anche simbolico, per tutto il calcio europeo.

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PAROLE – «🚨 Decisione storica dell’Union Berlin: il club tedesco nomina Marie-Louise Eta come allenatrice principale fino a giugno.
L’Union ha perso a Heidenheim, ha esonerato l’allenatore principale Steffen Baumgart e ha messo Marie-Louise Eta a capo fino alla fine della stagione.
Eta diventa la prima allenatrice donna nella storia della Bundesliga maschile.».

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