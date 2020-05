Vagiannidis si avvicina all’Inter: non rinnova con il Panathinaikos

Il giovane terzino destro Vagiannidis, finito nel mirino dell’Inter, non ha rinnovato con il Panathinaikos. Nerazzurri sempre più vicini

Si avvicina sempre più all’Inter il giovane terzino Vagiannidis, finito nel mirino del club nerazzurro già da qualche settimana. Il classe 2001 è in scadenza con il Panathinaikos e con il suo entourage ha deciso di non rinnovare il contratto.

Come spiega Tuttosport, sul giovane si sono mossi vari club, ma l’Inter è quello che l’ha fatto con più convinzione: proprio per questo avrebbe superato la concorrenza di squadre come Barcellona, Manchester City, Monaco a Borussia Dortmund.