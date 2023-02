Valencia, si presenta il nuovo tecnico Baraja: «Allenare qui è il sogno della mia vita»

Ruben Baraja, ex centrocampista del Valencia, è stato nominato ufficialmente nuovo allenatore del club. Ecco le sue dichiarazioni

Ruben Baraja, nuovo allenatore del Valencia, ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE – «Ci sono stati due momenti: il primo quando la società mi ha contattato per valutare la mia predisposizione ad allenare. Poi mi hanno chiamato per dirmi che avevano preso la decisione. Allenare il Valencia è il sogno della mia vita. Ecco perché sono diventato un allenatore. Tornare a casa è un onore. Contratto fino a giugno? Il mio pensiero è rivolto al presente. Volevo avere l’opportunità di allenare il Valencia. Ho vissuto metà della mia vita a Valencia. L’unica situazione che mi motiva è che il club ha bisogno di una persona che abbia il mio profilo per poter tranquillizzare i giocatori e salvare la situazione. È la sfida più grande della mia carriera, questo è il club che amo e bisogna essere coraggiosi».