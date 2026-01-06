Valentin Carboni saluta il Genoa, il messaggio del trequartista di proprietà dell’Inter: nuovo prestito per lui – FOTO

Valentin Carboni saluta il Genoa, il messaggio del trequartista di proprietà dell’Inter: pronto il nuovo prestito al Racing de Avellaneda

Avventura al capolinea per Valentin Carboni. Il talento argentino classe 2005 interrompe anticipatamente il prestito al Genoa, dove ha trovato poco spazio nelle rotazioni del tecnico Daniele De Rossi. Il giocatore di proprietà dell’Inter vola al Racing Avellaneda a titolo temporaneo. Sui social il sentito saluto al Grifone: il ragazzo ha ringraziato ambiente e staff per il sostegno fondamentale ricevuto durante il recupero dal grave infortunio.

IL MESSAGGIO – «Grazie Genoa per tutto quello che mi hai dato in questi mesi. Grazie per avermi dato la possibilità di ripartire dopo un brutto infortunio. Grazie per avermi ridato fiducia, amore e sorriso. Porterò dentro il mio cuore l’affetto della gente, e con massima gratitudine sarò sempre uno di voi.

Un Grazie speciale a compagni ,staff medico e staff tecnico».