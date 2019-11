Valverde: «Rischio l’esonero? Normale…» – VIDEO

Valverde, le parole del tecnico del Barcellona a pochi giorni dalla sconfitta dei blaugrana contro il Levante

Una brutta sconfitta quella del Barcellona in Liga battuta per 3-1 in casa del Levante. Il mister Valverde ha così commentato il match in conferenza stampa.

«Sappiamo tutti come funziona il calcio. L’allenatore è sempre responsabile della squadra e dei risultati e quando si perde tutti guardano all’allenatore. Sappiamo tutti che funziona così e io lo accetto senza problemi. Quando perdo una partita cerco sempre di capire perchè è successo, è vero che a inizio stagione abbiamo sofferto fuori casa. Dopo però abbiamo vinto tre partite di fila in trasferta. L’ultima sconfitta è arrivata quando sembravamo avere il controllo della gara ma abbiamo subito due gol in un minuto e poi abbiamo subito anche il terzo».