Van der Vaart, retroscena su Ronaldo: «Me lo disse durante un allenamento»

Rafa Van der Vaart ha rilasciato un’intervista, parlando di Juve, di De Ligt e di Cristiano Ronaldo. Ecco le sue parole

Intervistato da Tuttosport, Rafa Van der Vaart ha toccato alcuni temi in casa Juve. Ecco le sue dichiarazioni.

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENEWS24

RONALDO – «Ho avuto la fortuna di giocare con lui nel Real Madrid. Parliamo di una macchina da più di 700 gol. Non ci sarà più un altro come Cristiano o come Messi. Sono fenomeni. Tra i due preferisco Ronaldo perché l’ho conosciuto da vicino e ha una mentalità pazzesca, unica. E poi Cristiano ha vinto ovunque».