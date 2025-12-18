Vanoli Fiorentina, il futuro del tecnico continua ad essere in bilico. L'esonero è una possibilità, ma...

Vanoli Fiorentina, settimana cruciale tra Conference e campionato. Il tecnico è chiamato a blindare la panchina. Le ultime sul suo futuro

Settimana decisiva per Vanoli, chiamato a guidare la squadra in due impegni chiave che potrebbero definire il cammino della Fiorentina nelle prossime settimane. Oggi a Losanna il tecnico affronterà il primo bivio europeo della stagione, una sfida di Conference League che assume grande rilevanza per valutare lo stato psicofisico della squadra e per definire la gestione del gruppo fino alla pausa di marzo. Domenica, invece, arriverà l’appuntamento in campionato contro l’Udinese, una partita che per Vanoli rappresenta un’occasione cruciale per centrare finalmente il successo tra i viola.

Il tecnico conferma la sua presenza sulla panchina gigliata per entrambe le partite, dimostrando concentrazione e determinazione nel gestire un periodo delicato. La sfida contro l’Udinese è considerata la più importante sul piano dei risultati immediati: la Fiorentina ha bisogno di punti per risalire la classifica e ritrovare fiducia. Tuttavia, la trasferta in Svizzera non va sottovalutata: una prestazione convincente potrebbe consentire a Vanoli di “congelare” la Conference League fino a marzo, pianificando al meglio le rotazioni e il recupero dei giocatori senza compromettere il rendimento complessivo della squadra.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore sembra aver messo da parte ogni discussione sulla propria posizione: il focus è esclusivamente sul campo. L’impressione è che Vanoli percepisca vicino il momento in cui la Fiorentina comincerà a ottenere risultati coerenti con il valore della rosa. La convinzione del tecnico è che, se la squadra saprà reagire e trovare continuità, potrà affrontare la seconda parte della stagione con maggiore serenità e stabilità.

Il periodo di transizione, seppur complesso, sta mettendo in luce alcune qualità del gruppo: disciplina tattica, disponibilità al sacrificio e crescita individuale dei giovani. Vanoli continua a lavorare su questi aspetti, cercando di equilibrare esigenze tattiche e psicologiche. La gestione della settimana, che comprende sia l’impegno europeo sia quello di campionato, sarà fondamentale per dimostrare che la Fiorentina può ritrovare slancio sotto la sua guida.

In sintesi, questa settimana rappresenta un vero e proprio banco di prova per Vanoli. La capacità del tecnico di ottenere risposte concrete dalla squadra in entrambe le competizioni sarà decisiva per consolidare il suo ruolo e per rilanciare le ambizioni della Fiorentina, sia in campionato sia in Europa. Il futuro prossimo dei viola sembra dunque fortemente legato alle scelte e ai risultati che Vanoli riuscirà a ottenere in questi giorni chiave.