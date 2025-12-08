VAR, la FIFA prepara una nuova rivoluzione: l’ultima idea sull’utilizzo della tecnologia. Ecco tutti i dettagli

VAR: la Fifa pronta a rivoluzionare il calcio con nuove regole video. Possibile una novità destinata a cambiare ancora una volta il mondo del calcio

La Fifa non smette di spingere sull’innovazione e il VAR torna al centro del dibattito sul futuro del calcio. Dopo l’introduzione del fuorigioco semiautomatico nel Mondiale 2022, l’obiettivo ora è ampliare ulteriormente il perimetro d’uso del video, intervenendo su tutti i “fatti oggettivi” rivedibili. L’idea, infatti, è quella di rendere il gioco più giusto, riducendo gli errori arbitrali e aumentando la precisione delle decisioni, anche a costo di un impiego maggiore della tecnologia.

Il tema divide: mentre alcuni esperti e tifosi chiedono di limitare gli interventi VAR per non rallentare troppo le partite, la Fifa punta invece a una maggiore cura negli interventi, ritenendoli fondamentali per la trasparenza del gioco. L’obiettivo è chiaro: ogni situazione dubbia, dall’uscita del pallone dalla linea di fondo al tocco decisivo prima del gol, dovrebbe poter essere controllata con precisione attraverso il VAR.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la vera rivoluzione potrebbe arrivare già al Mondiale 2026, in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico. La novità più significativa riguarderebbe i calci d’angolo: il VAR potrebbe stabilire automaticamente se il pallone abbia superato la linea di fondo e chi abbia toccato per ultimo la palla nei casi dubbi. Questo rappresenterebbe il primo passo verso l’automatizzazione dei corner, una misura che potrebbe diventare realtà nei prossimi tre anni.

L’uso del VAR sui corner ha già raccolto consensi tra gli esperti del settore. Anche Pierluigi Collina si è detto favorevole, sostenendo che un controllo accurato in questa fase del gioco può influire direttamente sull’esito delle partite, dato che molti gol nascono da calci piazzati. In prospettiva, l’adozione di queste misure potrebbe ridurre progressivamente il ruolo degli assistenti, sempre più sostituibili dalla tecnologia.

La Coppa del Mondo 2026 si prepara quindi a diventare un vero e proprio laboratorio tecnologico. Dopo il successo del fuorigioco semiautomatico in Qatar, la rassegna americana potrebbe segnare un ulteriore passo avanti nell’evoluzione del VAR, rendendo le decisioni arbitrali più precise e riducendo le polemiche. L’Ifab discuterà ufficialmente le proposte a gennaio, ma la Fifa sembra determinata a sperimentare il VAR sui corner, almeno nelle fasi finali del torneo, aprendo la strada a un calcio sempre più tecnologico e misurabile.

In sintesi, il VAR non è più solo uno strumento per i rigori o per i fuorigioco: sta diventando un elemento centrale per garantire equità, trasparenza e modernità nel calcio del futuro. Mondiale 2026 e oltre potrebbero mostrare finalmente il volto di un gioco più giusto e controllato.