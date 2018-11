Vazquez, l’Italia è il passato: ancora in campo con l’Argentina

Franco Vazquez aveva giocato da “oriundo” con la Nazionale azzurra, ma ormai è un punto fisso dell’Argentina di Scaloni.

Un passato da “oriundo” con l’Italia di Antonio Conte, un presente sempre più a forti tinte albicelesti. Franco Vazquez ha collezionato nella notte la sua terza presenza con l’Argentina di Scaloni, di cui è sempre più un punto fermo, e nelle dichiarazioni post partita ha lasciato intendere che i 61 minuti in campo con la maglia azzurra nelle 2 partite con Inghilterra e Portogallo del 2015 rappresentano ormai per lui poco più che un ricordo.

«Ho sempre pensato che sarei potuto essere qui, – ha rivelato l’ex trequartista del Palermo, subentrato a Dybala negli ultimi 18 minuti – siamo un gruppo che rema tutto nella stessa direzione e in campo questo è evidente». Poi sulla prestazione della Joya, autore di una delle due reti dell’Argentina contro il Messico e suo ex compagno di squadra in rosanero: «Sono contento della partita che ha fatto. Mi sarebbe piaciuto giocare insieme a lui in campo, siamo prima di tutto amici».

In base all’attuale regolamento della FIFA, un giocatore dotato di doppio passaporto può cambiare il Paese da rappresentare anche se ha giocato delle partite amichevoli con un’altra Nazionale. Proprio questo è il caso di Franco Vazquez, che dopo le 2 amichevoli in maglia azzurra ne ha giocate negli ultimi mesi 3 con quella dell’Argentina.

