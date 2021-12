Inter, Vecino in uscita: anche la Premier League si muove per il centrocampista nerazzurro

Vecino, dopo il Napoli arrivano sondaggi dalla Premier League. Il punto sul futuro del centrocampista uruguaiano

L’Inter potrebbe perdere Vecino a gennaio. Il centrocampista è in uscita dai nerazzurri e nelle settimane scorse sono arrivati sondaggi anche dal Napoli.

L’interesse degli azzurri si sarebbe fermato ad un semplice sondaggio, ma è la Premier League a muoversi con insistenza per l’uruguaiano. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Leicester si sarebbe fatto avanti per Vecino. Situazione in evoluzione.

