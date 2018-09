Vecino racconta: «Con il Tottenham ci abbiamo creduto fino alla fine»

L’eroe della Champions League, Matias Vecino, racconta ai microfoni di Inter Tv gli istanti finali del match contro il Tottenham

Se Matias Vecino non era ancora entrato nel cuore di tutti i tifosi interisti dopo il colpo di testa all’Olimpico contro la Lazio, sicuramente lo ha fatto ora. Contro il Tottenham l’uruguaiano ha coronato una pazza rimonta con un colpo di testa su assist di De Vrij, regalando all’Inter e a tutti i suoi tifosi la vittoria in Champions dopo sei lunghi anni. Insomma un nuovo idolo è sorto. A parlare della serata di martedì e del prosegui della stagione è stato proprio lui ai microfoni di Inter TV dove ha detto: «E’ sempre bello segnare, fare gol, poi visto come si era messa la gara è stato ancora più emozionante. Sono davvero contento di come è andata finire, la serata l’abbiamo vissuta tutti insieme. Sapevamo che le partite di Champions sarebbero state molto più complicate, avevamo di fronte una grandissima squadra, ma siamo stati bravissimi. A tratti ci hanno superato, è vero, ma abbiamo sofferto di squadra, l’importante è che ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo cercato la vittoria. Per fortuna è arrivato questo grande risultato».

Vecino ha anche parlato delle prossime sfide che attendono l’Inter, a partire dalla Sampdoria: «Dobbiamo sfruttare l’entusiasmo di questa vittoria e essere consapevoli del nostro valore anche in campionato. Non abbiamo iniziato nella maniera giusta, ma siamo ancora in tempo per riprenderci in classifica però dobbiamo farlo subito. Sabato sarà complicato contro la Samp su un campo difficile. Sampdoria? E’ una squadra che gioca molto bene palla a terra hanno una gran tecnica individuale e molta qualità. Dobbiamo stare attenti a chiudere le linee di passaggio dove possono fare male con il trequartista. Sarà una partita di grande attenzione e di grande intensità»