Chelsea, Veiga di nuovo fuori dai piani di Maresca: ora ci prova l’Atletico Madrid

Renato Veiga fuori dai piani del Chelsea ed è pronto a lasciare i Blues: dopo il prestito alla Juve ora ci pensa l’Atletico Madrid: ecco la richiesta

Renato Veiga è entrato con forza nei radar dell’Atlético Madrid. Il classe 2003 ha impressionato durante la stagione in prestito alla Juventus, tanto da guadagnarsi la fiducia di Diego Simeone, sempre attento ai profili duttili e dinamici. Non solo: il giovane portoghese ha anche conquistato un posto nella nazionale maggiore, con cui ha disputato e vinto la finale di Nations League contro la Spagna, consolidando così il suo status tra i talenti più promettenti della nuova generazione lusitana.

Difensore centrale di formazione, Veiga può giocare anche da esterno sinistro o da mediano, caratteristiche che rispondono perfettamente all’identikit del giocatore moderno richiesto da Simeone: fisico, rapido nei ripiegamenti, capace di leggere le situazioni e adattarsi alle esigenze della squadra. A Madrid, il Cholo è alla ricerca di nuove energie per rinnovare il reparto arretrato e dare più soluzioni tattiche alla sua linea difensiva.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Chelsea – proprietario del cartellino – valuta il giocatore intorno ai 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus, una cifra che al momento viene ritenuta eccessiva dal club spagnolo. Tuttavia, ci sono segnali che potrebbero aprire spiragli concreti alla trattativa.

Il primo indizio è tecnico: Enzo Maresca ha escluso Veiga dalla lista per il prossimo Mondiale per club, una scelta che testimonia come il portoghese non rientri nei piani futuri del Chelsea. Il secondo è strategico: il club londinese ha necessità di vendere per fare spazio e bilanciare il bilancio, ed è pronto ad ascoltare offerte per diversi esuberi, tra cui lo stesso Veiga.

L’Atlético osserva e valuta: la trattativa non è ancora nelle fasi finali, ma l’interesse è concreto. Il profilo piace, l’esclusione di Veiga dai programmi del Chelsea è un assist, e la volontà del giocatore – attratto dalla Liga e dalla possibilità di lavorare con Simeone – potrebbe risultare decisiva.