Venditti: «Vi svelo un segreto sull’inno della Roma, l’ho scritto così. Ranieri? Un anno fa gli avevo detto questo»

Le parole di Antonello Venditti, noto cantautore e tifoso della Roma, sull’inno dei giallorossi ed il rapporto con Claudio Ranieri

Antonello Venditti ha parlato al Corriere della Sera del suo rapporto con la Roma.

NOTTI DI SOGNI, DI COPPE E DI CAMPIONI – «Suonai prima di Roma-Liverpool al Circo Massimo. Ma soprattutto dopo la finale persa ai rigori: tutto il resto della città era in lutto, in silenzio. Tranne i 300mila con me, lì ad esorcizzare il trauma in un canto collettivo e consolatorio. Suonai per cinque volte “Grazie Roma”».

L’INNO VERO – «Scritta dieci anni prima, quando per i cantautori il calcio era “l’oppio dei popoli”».

SULLA ROMA E RANIERI – «Lo sento tutte le mattine, facciamo una riunione tecnica… Ma gli avevo detto di tornare già un anno fa».