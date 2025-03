Venezia, Di Francesco: «Complimenti alla squadra, ma dobbiamo fare gol. Nel calcio conta solo una cosa…»

Le parole di Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, dopo la sfida di Serie A contro l’Atalanta. Tutti i dettagli in merito

Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Atalanta-Venezia.

SODDISFAZIONE – «Ho inserito Kike Perez in attacco nell’ultima parte, cercando di togliere dei riferimenti davanti. Era il momento di massima pressione dell’Atalanta e avevo bisogno di giocatori che avessero la possibilità di difendere e attaccare. Maric lo avrei tenuto in campo per tutto il tempo, perché mi permetteva di tenere davanti la squadra. Poi ho chiamato un attaccante, ma Nicolussi Caviglia ha chiesto il cambio per i crampi. Credo che la partita stia sull’atteggiamento tattico, abbiamo liberato Radu per giocare palla al piede: tenuto il possesso palla per evitare la loro pressione».

NUOVO MODULO – «Ci sono state alcune situazioni molto interessanti per noi. Zerbin ha fatto una partita di sacrificio, potevamo essere più lucidi in alcune scelte e devo fare solo i complimenti ai ragazzi. Ho preferito tenere insieme le due punte per dare più sostegno dal centrocampo: le catene esterne volevo limitarle anche per evitare problemi».

PAREGGI CON LE BIG – «Il calcio è fatto di dettagli e noi dobbiamo migliorarle con pazienza. L’occasione di Yeboah con Carnesecchi, bravo a coprire lo specchio, è importante. Quando vieni a Bergamo e crei tre palle nitide da gol le devi sfruttare. Abbiamo lavorato anche sull’azione corale: la squadra ha interpretato al meglio la gara, vorrei però portare a casa un po’ di punti perché le prestazioni ci sono».

RIENTRO DUNCAN – «Ci è mancato per due mesi. Quando poi hai la possibilità di inserire in campo giocatori che hanno già la gamba giusta per avere un buon impatto, per me è importante. Lui è quello con più conoscenza rispetto alla categoria, ha qualità. Lavorando a parte, ha conquistato un po’ di condizione e di fisicità».