Venezia, Di Francesco: «Meritavamo di nuovo la vittoria, sono incazzato. Noi mai inferiori alla Lazio»

Le parole di Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, dopo la sfida di Serie A contro la Lazio. Tutti i dettagli in merito

Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Venezia–Lazio.

RISULTATO – «Se uno ha visto la partita non può dire che non meritavamo la vittoria. La delusione più grande è la mia, abbiamo messo in forte difficoltà una squadra importante come la Lazio. Succede spesso così, sono il primo incazzatissimo per la mancanza del successo. Non posso nemmeno rimproverare qualcosa ai ragazzi: era giusto vincere questa gara. Il Venezia non merita questa classifica, siamo sempre qui a rimpiangere una mancanza di un gol per centimetri. Vedo spesso prendere magari sul culo un giocatore con la palla che termina in porta, mentre a noi non capita e ci fa incazzare. Una squadra che mostra di avere 16 punti e che invece trova una differenza sottile contro la Lazio. Abbiamo avuto un buon atteggiamento in campo e anche a livello tattico».

GIOCARE SEMPRE COSì – «Se non avessimo mostrato niente, sarebbe stato giusto altro. Abbiamo fatto una grande prestazione, sotto tutti i punti di vista. Meritiamo questa vittoria, la inseguiamo giornata dopo giornata: la squadra sa cosa vuole, ripartiremo ancora più forte. Sono dispiaciuto però sicuramente soddisfatto dei ragazzi».