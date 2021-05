Venezia, incontro tra club e Zanetti: l’Udinese alla finestra

Attesa per l’incontro tra Paolo Zanetti e il Venezia per decidere se proseguire in Serie A insieme: Udinese alla finestra

C’è attesa per l’incontro tra Paolo Zanetti e il Venezia per decidere se proseguire in Serie A insieme. Come riporta Gianluca Di Marzio, il tecnico dei lagunari ha ancora due anni di contratto con il Venezia, per questo motivo è in programma un incontro col club tra oggi e domani per discutere della situazione e capire se e a quali condizioni lo libererà.

Nel caso dovesse arrivare il via libera, l’Udinese sarebbe pronto ad accoglierlo e affidargli la panchina.