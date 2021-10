Venezia, Okereke: «Mi trovo bene qui. Salernitana? Sarà difficile»

David Okereke, attaccante del Venezia, ha parlato al termine del match perso contro il Sassuolo

SCONFITTA – «Non posso dire che è successo qualcosa tra i due tempi. Il calcio è così. Il Sassuolo palleggia bene e ha alzato il ritmo, noi siamo andati in sofferenza. Mi trovo benissimo con i miei compagni, stiamo facendo un progetto tutti insieme. Partita dopo partita stiamo crescendo, mi piace giocare per questa squadra. L’obiettivo lo conosciamo tutti, è la salvezza: pensiamo gara dopo gara, poi dove arriviamo vediamo».

ESULTANZA – «Quand’ero giovane, in Nigeria, andavo a giocare con i miei amici in Nigeria ed esultavamo tutti così. Me la sono portata fino ad oggi, mi fa pensare a quei momenti lì».

SALERNITANA – «Dobbiamo vedere cosa abbiamo sbagliato stasera. La prossima partita con la Salernitana è difficile, servirà la testa giusta».